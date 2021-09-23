هبطت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في أغسطس آب مع بقاء شح في المعروض واستمرار ارتفاع الأسعار، في أحدث إشارة إلى أن فقدان الزخم في سوق الإسكان استمر في الربع الثالث من العام.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة اثنين في المئة إلى معدل سنوي بلغ 5.88 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن تهبط المبيعات إلى معدل عند 5.89 مليون وحدة في أغسطس آب.

وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 1.5 بالمئة.

وقفز متوسط أسعار المساكن القائمة 14.9 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 356 ألف و700 دولار في أغسطس آب.