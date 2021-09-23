أظهرت دراسة نشرتها دورية الأمريكية لأمراض النساء والولادة- طب الأم والجنين ، أن النساء الحوامل اللاتي يحصلن على لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ينقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة لأطفالهن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وخلصت الدراسة، وهي واحدة من أولى الدراسات التي تقيس مستويات الأجسام المضادة في دم الحبل السري لتوضيح ما إذا كانت المناعة ناتجة عن العدوى أو اللقاحات، إلى أن 36 من حديثي الولادة تبين بالفحص عند ولادتهم أن لديهم أجساما مضادة للحماية من كوفيد- 19 بعد أن تم تطعيم أمهاتهم بجرعات من فايزر/ بيونتيك أو موديرنا.

وذكرت آشلي رومان، طبيبة النساء والتوليد والمشاركة في إعداد الدراسة: "لم نتوقع ذلك. توقعنا رؤية المزيد من التباين".

ويمكن أن تساعد البيانات في تشجيع المزيد من النساء على التطعيم أثناء حملهن.