تتوجه ملكة الدنمارك مارجريت الثانية 81/ عاما/ برفقة ولي العهد الأمير فريدريك 53/ عاما/ إلى ألمانيا الشهر المقبل في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وأعلنت العائلة المالكة الدنماركية أن الملكة وولي العهد سيزوران ألمانيا في الفترة من 10 إلى 13 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وبحسب البيانات، سيكون في استقبال الملكة وولي العهد الرئيس شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر في برلين. كما من المقرر عقد اجتماع مع المستشارة أو المستشار الألماني - أيا كان من سيكون في المنصب خلال فترة الزيارة - بالإضافة إلى زيارة لبوابة براندنبورج التاريخية ومأدبة رسمية في قصر بلفيو الرئاسي.

ومن المقرر أن تتوجه الملكة لاحقا إلى ميونخ بمفردها.

وبسبب جائحة كورونا لم تقم الملكة بزيارة رسمية خارج المملكة الدنماركية منذ عامين. وكانت آخر زيارة خارجية لها للأرجنتين في عام 2019 برفقة فريدريك أيضا. وخلال فترة حكمها التي استمرت 50 عاما تقريبا، ستكون رحلتها إلى ألمانيا هي الزيارة الخارجية الرسمية لها رقم .55