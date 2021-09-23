أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس أن الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 9ر22% سنويا في أول 20 يوما من أيلول/سبتمبر الحالي على خلفية الطلب المتعافي على الرقائق والمنتجات البتروكيماوية والسيارات.

وبلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 1ر36 مليار دولار مقابل 4ر29 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات زيادة الواردات بنسبة 8ر38% سنويا إلى 35 ليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 12ر1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وبحسب القطاع، ارتفعت الشحنات الصادرة من رقائق الذاكرة بنسبة 7ر7% سنويا، في حين زادت صادرات السيارات بنسبة 4ر9%، وزادت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 95% سنويا، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل التعافي الاقتصادي العالمي.