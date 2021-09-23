أعلنت شركة "أمازون" العملاقة اليوم الخميس أنها تخطط لإنفاق مليارات الدولارات لبناء مراكز بيانات في نيوزيلندا.

وتقدر الشركة أن هذا المشروع ، الذي تقدر قيمته بـ 5ر7 مليار دولار نيوزيلندى (3ر5 مليار دولار أمريكي) ، سيوفر ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الـ 15 القادمة.

وقال المتحدث باسم الشركة براساد كاليارامان في بيان: "نحن متحمسون لبناء بنية تحتية جديدة على مستوى عالمي محليا، وتدريب النيوزيلنديين ذوي المهارات الرقمية المطلوبة، ومواصلة مساعدة المنظمات المحلية على تقديم التطبيقات التي تسرع التحول الرقمي وتغذي النمو الاقتصادي".

يشار إلى أن "أمازون ويب سيرفيسز" لها مكتب في نيوزيلندا منذ .2014

وهذا المشروع منفصل عن عملية التسوق عبر الإنترنت التي توفرها أمازون، والتي تتوفر للنيوزيلنديين من خلال أستراليا.