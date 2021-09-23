حددت السلطات الفرنسية هوية الأشخاص المسؤولين عن تسريب شهادة تطعيم الرئيس إيمانويل ماكرون على شبكة الإنترنت.

وقالت هيئة التأمين الصحي الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باريس إن المسؤولين كانوا من العاملين في المجال الصحي وخالفوا القواعد بدخولهم إلى بيانات الرئيس وانتهكوا الاخلاقيات المهنية.

وقالت الرابطة الطبية الوطنية إنها ستتخذ قرارها بشأن العواقب على مستوى محلي نظرا لخطورة انتهاك السرية الطبية.

وتم اكتشاف تداول شهادة التطعيم الخاصة بالرئيس ماكرون على شبكة الإنترنت. وكانت المنشور يحتوي على رمز الاستجابة السريعة الشخصي وكذلك اسم الرئيس وتاريخ ميلاده ومعلومات التطعيم الخاصة به، وقد أكد قصر الإليزية الرئاسي صحة الشهادة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابريل أتال إنه سيتم إصدار رمز استجابة سريعة جديد وسيتم إلغاء الرمز القديم.