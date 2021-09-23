أظهر تقرير اقتصادي أن أغلب الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في بريطانيا خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت في فئة الوظائف عالية الأجور، في حين كانت أغلب خسائر الوظائف خلال الفترة نفسها في الفئات منخفضة الأجور منخفضة المهارات.

وأشار التقرير الصادر عن معهد السياسة العامة البريطاني إلى أن تراجع التوظيف كان في أغلب القطاعات، محذرا من أن أغلب الناس الذين فقدوا وظائفهم خلال الأزمة يفتقدون بدرجة كبيرة للمهارات والتدريبات اللازمة للتوظيف في الوظائف التي يتم توفيرها في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاريز روبرتس المدير التنفيذي للمعهد القول إنه على الحكومة تعزيز سوق العمل على طريقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ستعني إجراءات التحفيز أن يتنافس أصحاب العمل على العمال بدلا من أن يتنافس العمال على الوظائف.

وأشارت بلومبرج إلى أن تقرير معهد أبحاث السياسة العامة يتناغم مع تقرير منفصل صادر عن معهد الدراسات المالية، ويشير إلى أن فرص العمل لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بالنسبة لربع القوة العاملة البريطانية.

ويشير التقريران إلى أن هناك ركودًا في سوق العمل أكثر مما تظهره التقديرات الرسمية - وأنه سيكون من الصعب إعادة أولئك الذين ليس لديهم وظائف إلى العمل.

وتراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7ر4% وهو أقل مستوى له منذ حوالي عام.