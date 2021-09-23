قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مضاعفة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا للسيدات لتصبح 16 مليون يورو (8ر18 مليون دولار) بداية من النسخة المقبلة التي تقام في إنجلترا العام القادم.

وذكر يويفا اليوم الخميس أن لجنته التنفيذية قررت خطة توزيع جديدة في اجتماعها أمس في كيشيناو بمولدوفا.

وحصلت الفرق التي شاركت في بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2017" التي أقيمت في هولندا على 8 مليون يورو كجائزة مالية.

وذكر يويفا أن "التوزيع المالي سيشمل زيادة المبالغ المضمونة والمكافآت المبنية على الظهور في دور المجموعات" مع الإعلان عن المزيد من التفاصيل "في الأيام المقبلة".

وذكر يويفا أيضا أن أندية السيدات التي ستسمح للاعباتها بالمشاركة في اليورو ستتحصل للمرة الأولى على مجموع 5ر4 مليون يورو " لمكافأة الأندية الأوروبية التي وافقت للاعبتها على المشاركة في نهائيات بطولة أمم أوروبا ولمساهمتها في نجاح البطولة".