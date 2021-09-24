وافق البرلمان السويسري على تقليص السماح بإدخال المشتريات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى البلاد بشكل كبير في محاولة للحد من سياحة التسوق عبر الحدود.

ونظرا لأن الأسعار في سويسرا أعلى منها في البلدان المجاورة، فإن العديد من السويسريين الذين يعيشون بالقرب من الحدود يتجهون بسياراتهم ببساطة إلى ألمانيا أو النمسا أو إيطاليا أو فرنسا للتسوق.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمقيمين السويسريين المطالبة باسترداد أي ضريبة قيمة مضافة مدفوعة على المشتريات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الرحلات مجدية للغاية.

وقال فالتر شوينهولزر، المدير الاقتصادي لكانتون ثورجو، على الجانب الجنوبي من بحيرة كونستانس، لمحطة إس.آر.إف السويسرية: "نتحدث عن إلغاء ظلم صارخ".

والآن، سوف يُسمح للمواطنين السويسريين بإدخال مشتريات بقيمة تصل إلى 50 فرنكا إلى البلاد دون الحاجة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة السويسرية عليها، بدلا من 300 فرنك (325 دولارا).

وتأمل الحكومة السويسرية في أن يؤدي هذا الإجراء أيضا إلى تحفيز الأعمال التجارية داخل حدود الدولة. وقال شوينهولزر: "لدينا كم كبير من المحلات التجارية التي تحتضر ... هنا، لدي أمل في وجود إشارة واضحة على وجود مستقبل مرة أخرى".