حققت أول صور على الكمبيوتر على الإطلاق لوجه مبتسم وآخر عابس 237 ألف و500 دولار في مزاد علني على الإنترنت.

وذكرت مزادات التراث ومقرها تكساس أن البروفيسور، سكوت فالمان، أستاذ علم الكمبيوتر، بجامعة "كارنيجي ميلون" البحثية العلمية في الولايات المتحدة، رسم تلك الصور.

ومثل هذه العروض التصويرية ، سهلة الطبع لسمات الوجه، باستخدام الأحرف الموجودة على لوحة مفاتيح قياسية، أصبحت في نهاية المطاف تعرف باسم "الرموز الانفعالية عبر الإنترنت".

وفي رسالة، تم كتابتها في 19 أيلول/سبتمبر 1982، اقترح فالمان استخدام الرمزJ "باعتباره علامة مزاح"، مما يعني "أنا أضحك فقط" والرمزL ليعني أنا جاد. وسرعان ما اكتسبت هذه الرموز المعاني الإضافية لكل من أنا سعيد وأنا غير سعيد

وذكر دار المزاد العلني "إبداع فالمان مهم، ليس فقط لأنه جلب الإنسانية والسياق والعاطفة، إلى شاشة بلا ملامح، لكن أيضا نظرا لأنه يمثل أول تصوير لثقافة (تصويرية) في خطاب عبر الإنترنت".