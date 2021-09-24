أعلن منظمو بطولة العالم للترايثلون "الرجل الحديدي" اليوم الجمعة أن البطولة لن تقام في ولاية هاواي الأمريكية للمرة الأولى، وإنما ستحتضنها ولاية يوتا.

وأوضح المنظمون أن نسخة 2021 من بطولة العالم، المؤجلة إلى العام المقبل، ستقام في مدينة سانت جورج بولاية يوتا في السابع من أيار/مايو 2022، حيث تقرر نقلها بسبب مخاوف متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل منافسات بطولة العالم للرجل الحديدي السباحة لمسافة 86ر3 كيلومتر وسباق دراجات لمسافة 2ر180 كيلومترا وماراثون لمسافة 2ر42 كيلومترا، وعادة ما تقام البطولة في هاواي في شهر تشرين أول/أكتوبر.

وألغيت نسخة عام 2020 من البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا، وتأجلت نسخة عام 2021 في البداية إلى شباط/فبراير 2022 قبل أن يتقرر تأجيلها لثلاثة أشهر أخرى ثم يتقرر تغيير مكان إقامتها.

ومن المقرر أن تقام نسخة عام 2022 في هاواي، لكن منافسات الرجال والسيدات ستقام في يومين مختلفين نظرا لزيادة عدد المشاركات في منافسات فئة السيدات، وسيكون ذلك في السادس والثامن من تشرين أول/أكتوبر.

وكانت الألمانية آن هوج ومواطنها جان فرودينو قد توجا بالبطولة في نسخة عام 2019 .