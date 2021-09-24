أعلنت شركة (ديبمارين ناميبيا)، الرائدة للتنقيب عن الألماس البحري وتكنولوجيا التعدين أن ناميبيا تنتظر استلام أكبر سفينة في العالم لإعادة تدوير الرواسب والأحجار البحرية إلى ألماس؛ وهي سفينة "ديبمارين إيه إم في 3 الجديدة"، بعد أن غادرت حوض بناء السفن في رومانيا منذ ما يقرب من شهر.

وأشار ويلي ميرتنز المدير المالي للشركة - في تصريحات صحفية أدلى بها خلال حفل أقامته الشركة للإعلان عن تسلم السفينة، إلى أن السفينة سيتم تجهيزها بمعدات مهمة موضحا أن طول السفينة العملاقة يبلغ 177 متراً، ومن المتوقع أن تعمل لمدة 30 عامًا على الأقل.

وأضاف ميرتنز أن السفينة ستستخدم تقنيات التنقيب تحت سطح البحر لإعادة تدوير الرواسب والأحجار البحرية إلى ألماس عبر استخراجها من قاع البحر ومعالجتها بعد ذلك على متنها.