حصل الممثل دانييل كريغ على لقب شرفي برتبة مقدّم في البحرية الملكية البريطانية، وهي الرتبة عينها لشخصيته على الشاشة العميل السري الشهير جيمس بوند، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية

وجرى الإعلان عن هذا التعيين قبل أسبوع من بدء عرض الفيلم الجديد من مغامرات جيمس بوند والذي يؤدي بطولته دانييل كريغ للمرة الخامسة والأخيرة.

وقال الأميرال توني راداكين "دانييل كريغ معروف بأدائه شخصية المقدم بوند خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ضابط في البحرية يسهر على أمن بريطانيا خلال مهمات حول العالم".

وأضاف "هذا ما تفعله البحرية الملكية الحقيقية يوميا باستخدام وسائل تقنية ومهارات بالطريقة عينها لبوند نفسه".

وقال الممثل البريطاني البالغ 53 عاما إنه يشعر بنيل "امتياز" و"شرف" من خلال هذا اللقب.

ويساهم الضباط الشرفيون في البحرية الملكية في الترويج لهذه القوات ودورها في العالم.

وقبل تسلم هذا التكريم، التقى الممثل بالمقدم فرانسس بوند الذي يعمل في مقر البحرية الملكية في بورتسموث جنوب انكلترا.

وقال فرانسس بوند "لطالما مازحني زملائي بأني بوند الحقيقي، لكني لم أكن لأتخيل يوما أني سألتقي الممثل الذي يؤدي هذه الشخصية".

وخلال إنتاج أحدث أفلام جيمس بوند الذي تشهد لندن عرضه الأول الثلاثاء، تعاون السينمائيون بصورة وثيقة مع البحرية الملكية ووزارة الدفاع.

وكان أرجئ إطلاق الفيلم الذي يحمل عنوان "نو تايم تو داي"، مرات عدة بعدما كان مقررا في بادئ الأمر في آذار/مارس 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.