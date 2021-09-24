منحت شركة أمازون سيارات ومكافآت نقدية قدرها 100 ألف دولار لمجموعة من عمال المستودعات المُلقحين ضد فيروس كورونا المستجد، كجزء من المسابقات الجارية لتشجيع الموظفين على التلقيح.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن أربعة من عمال المستودعات وموظف في شركة Whole Foods حصلوا على سيارات تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار، وذلك بعد أن قدموا دليلا على تطعيم فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أن ثلاثة من موظفي المستودعات وموظفي Whole Foods حصلوا الأسبوع الماضي على جوائز نقدية قدرها 100 ألف دولار بسبب الحصول على التطعيم.

وكانت أمازون قد أطلقت في شهر أغسطس الماضي مسابقة لمكافأة الموظفين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا وتشجيع الرافضين للحصول على اللقاحات.