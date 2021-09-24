أعلنت شبكة "زي" للمشاريع الترفيهية الهندية أن مجلس إدارتها وافق على الإندماج مع شبكات "سوني بيكتشرز" الهندية وهي شركة إنتاج للأعمال التلفزيونية والسينما الهندية، والتي ستشكل واحدة من أكبر الشبكات الترفيهية في البلاد.

وتدير شركتا "سوني" و"زي" معا حوالي 75 قناة تلفزيونية ومنصة إعلامية رقمية في الهند، ويتم بث بعضا منها عالميا. و"شبكات سوني بيكتشرز" الهندية تابعة لشركة "سوني" اليابانية.

وفي بيان مرفق بإشعار في "بورصة بومباي، قالت شركة "زي" إن شركة "سوني" ستستمر 57ر1 مليار دولار في الكيان المدمج وستكون حاملة الأسهم، التي تملك الأغلبية، بحصة 93ر52 %.

وستملك شركة "زي" حصة 07ر47% وسيبقى مديرها الإداري، بونيت جوينكا في المنصب في الكيان المدمج.

وقال البيان إن الشركتين ستدمجان شبكتيهما الخطية وأصولهما الرقمية وعمليات إنتاجهما ومكتبات برامجهما.

وتعتزم الشركتان إجراء المتطلبات الواجبة والحصول على الموافقات اللازمة للهيئات التنظيمية لعملية الدمج، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع إدراج الكيان الجديد بشكل علني في الهند.