قررت شركة أوروبية أخرى تقوم بإنتاج الأسمدة، خفض إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تفاقم الإمدادات المحدودة بالفعل في جميع أنحاء القارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء ، عن متحدثة باسم شركة "بورياليس للكيماويات"، التي تتخذ من النمسا مقرا لها، قولها إن الشركة ستقلل إنتاجها من الأمونيا في أوروبا، وأنها ستقوم "بمزيد من التحليل للوضع" فيما يتعلق بشأن مصانعها في النمسا وفرنسا وهولندا.

ويشار إلى أن المنتج يُستخدم لصناعة الأسمدة النيتروجينية، التي شهدت بالفعل ارتفاعا في الأسعار، حيث يتعامل المصنعون مع تكاليف أعلى بصورة كبيرة للغاز، وهو المادة الأولية الرئيسية.

ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة بزيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.