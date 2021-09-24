أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي ارتفاع معدل البطالة خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 5ر8% خلال آب/أغسطس الماضي.

وارتفع عدد العاطلين إلى 478 ألفا و500 خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 454 ألفا و300 عاطل خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ليسجل 1ر21 % الشهر الماضي بعدما بلغ 5ر17% خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وسجل معدل التوظيف خلال الشهر الماضي 4ر43 % بعدما بلغ 3ر56 % في تموز/يوليو الماضي.

وبلغ عدد العاملين 962ر4 مليون شخص.