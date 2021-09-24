أعلنت شركة (777 بارتنرز) الاستثمارية الأمريكية أنها استحوذت بشكل كامل على جنوة أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا من رجل الأعمال إنريكي بريزيوسي.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان دون الكشف عن أي تفاصيل مادية للصفقة إنها اشترت 99.9 بالمئة من أسهم نادي جنوة وستضخ أموالا "وستتحمل بعض الالتزامات المحددة".

واستحوذ بريزيوسي، صاحب شركة جيوتشي بريزيوسي الإيطالية لألعاب الأطفال، على جنوة في 2003 عندما كان ينافس في الدرجة الثانية.

وصعد جنوة إلى دوري الدرجة الأولى بعد أربع سنوات وبقي في الدوري الأضواء منذ ذلك الحين.