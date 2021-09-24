بدأت محكمة الاستئناف في ولاية هامبورج الألمانية وقائع محاكمة عشرة رجال بتهمة تهريب أكثر من ثلاثة أطنان كوكايين.

ويتهم الادعاء العام هؤلاء الرجال بتلقي هذه المخدرات عبر 14 شحنة فردية لحاويات قادمة من أمريكا الجنوبية إلى ميناء هامبورج في الفترة بين حزيران/يونيو 2019 وتموز/يوليو .2020

وتقدر القيمة السوقية لهذه الكمية من الكوكايين (35ر3 طن) بنحو 300 مليون يورو.

ويتهم الادعاء ثلاثة من هؤلاء الرجال بأنهم العقل المدبر لجرائم التهريب والإتجار بالكوكايين بأسلوب العصابات فيما يتم إتهام السبعة الآخرين بتقديم المساعدة، واقتصرت الجلسة الافتتاحية على تلاوة صحيفة الدعوى.

كانت الشرطة والادعاء أعلنتا في كانون أول/ديسمبر الماضي عن القبض على 15 شخصا مشتبها بهم وذلك بعد تحقيقات استمرت على مدار ما يقرب من عام.

وفتشت السلطات 38 مسكنا في ولايات هامبورج وشلزفيج-هولشتاين وسكسونيا السفلى وبريمن.

وحددت المحكمة لنظر هذه القضية 18 جلسة حتى وقت قصير قبل عطلة عيد الميلاد في آواخر كانون أول/ديسمبر المقبل.

ومن الممكن في حال إدانة المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و59 عاما أن يصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.