ارتفعت حصة إعلانات الوظائف عبر الإنترنت مع خيار العمل من المنزل في ألمانيا إلى 12% حتى آذار/مارس 2021، لتزيد بذلك بمقدار ثلاثة أضعاف مما كانت عليه في عام .2019

هذا هو نتاج تقييم 35 مليون إعلان وظيفي من قبل معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية والجامعة الكاثوليكية "آيشتيت-إنجولشتات".

وقال يان-فيكتور أليبور الباحث في "إيفو": "زيادة خيارات العمل من المنزل في إعلانات الوظائف واضحة في جميع القطاعات الاقتصادية"، مضيفا أن المناطق الريفية أيضا بدأت اللحاق بالركب فيما يتعلق بعروض العمل من المنزل.

وأشار التقييم إلى أن إجادة مهارات الكمبيوتر في إعلانات الوظائف ذات خيار العمل من المنزل صارت مطلوبة بمقدار الضعف مقارنة بإعلانات الوظائف التي لا تذكر العمل من المنزل، كما يزداد الطلب في إعلانات العمل من المنزل على القدرة على التكيف مع التغييرات والقدرة على العمل في فريق.

وقالت كريستينا لانجر، الخبيرة الاقتصادية في جامعة "إيشتيت-إنجولشتات": "تُظهر نتائجنا بوضوح أن الشركات تعمل بشكل متزايد على مواءمة منظومة العمل لديها مع العمل من المنزل"، مضيفة أنه من خلال نقل العمل إلى المنزل لا يكون هناك حاجة إلى مسارات تنسيق في السياق الاجتماعي أو في تنظيم العمل، موضحة أن هذا يتبين من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف.