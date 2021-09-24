أدى عمل الملايين في المملكة المتحدة، لمدة عام إلى "انخفاض حاد" في الانتقالات الشخصية، ومن ثم انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال العام الماضي.

ويساوي هذا الانخفاض حوالي 3 بالمئة من إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة في عام 2019، بحسب ما ذكرته صحيفة /الجارديان/ البريطانية

وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أنه حتى الزيادة في عدد الأشخاص الذين يقومون بتشغيل التدفئة في المنزل تم تعويضها من خلال الانخفاض في انبعاثات الانتقالات والسفر.

ومكافئ ثاني أكسيد الكربون هو طريقة لقياس احتمالات الاحترار العالمي للعديد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك الميثان وأكسيد النيتروز وكذلك ثاني أكسيد الكربون.