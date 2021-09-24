ترغب الحكومة الفرنسية في أن تتمكن من فرض الاستخدام الإجباري لجواز السفر الصحي الخاص بفيروس كورونا، بعد منتصف تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وفي فرنسا، يمكن فقط زيارة المطاعم أو المتاحف أو السفر بالقطار مسافات طويلة، إذا كان لدى الشخص اختبار سلبي لفيروس كورونا أو تعافى من الفيروس أو تم تطعيمه ، كما هو موثق في جواز السفر الصحي.

غير أن اللائحة الحالية مؤقتة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جبرائيل آتال في باريس إن إمكانية استخدام جواز السفر الصحي، حال وجود وضع وبائي، سيتعين تمديدها.

وفي مواجهة موجة رابعة لفيروس كورونا، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن إجراءات أكثر صرامة في الصيف، بما في ذلك الالتزام بتقديم جواز السفر الصحي.

ودافع آتال عن ذلك بوصفه أداة فعالة للغاية. بدون ذلك، كان سيتعين إغلاق الكثير من المنشآت في منتصف الصيف.

وبسبب تحسن وضع الإصابات ، سيتم تطبيق قواعد أقل صرامة، اعتبارا من الرابع من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ويتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا منذ أسابيع. وذكرت تقارير مؤخرا أنه تم تسجيل حوالي 74 حالة إصابة جديدة لكل مئة ألف من السكان في غضون أسبوع.

وتم تطعيم أكثر من 70% من السكان بشكل كامل ضد الفيروس.