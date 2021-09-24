قالت هيئة الغذاء والدواء في الفلبين إن الفلبين تتطلع إلى إنشاء مرفق لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول العام المقبل.

وقال مدير عام هيئة الغذاء والدواء، إريك دومينجو- في تصريحات نقلتها صحفية "فلبين ستار" المحلية- إن خطتنا للعام المقبل هي أن يكون لدينا على الأقل مرفق لتعبئة وتصنيع اللقاحات، حيث سيتم إحضار المنتج السائب إلى الفلبين، ثم سنقوم بإعادة تعبئته في قوارير صغيرة أو أمبولات أو محاقن".

وأضاف دومينجو أن وكالات الصحة والتجارة والعلوم في البلاد تجري محادثات مع العديد من المصنعين الأجانب في كوبا والصين وروسيا بشأن "نقل التكنولوجيا" الخاصة بتصنيع اللقاحات.

يذكر أن الحكومة الفلبينية وزعت منذ مارس الماضي 41.7 مليون جرعة لقاح كوفيد-19، فيما أنهى أكثر من 18.8 مليون شخص جرعات التطعيم الكاملة ضد كوفيد-19، بينما تلقى 22.9 مليون شخص حماية جزئية.