تعمل شركة "آبل" على تطوير تقنية تقوم بتحليل بيانات المستخدمين لتشخيص علامات الاكتئاب لديهم والكشف عنها.

وأفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، بأن بيانات المستخدمين التي تعتمد التقنية الجديدة عليها تضم مستويات النشاط البدني وأنماط النوم والحركة وسلوك الكتابة ومعلومات صحية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطوري آبل يتطلعون إلى استخدام البيانات لتحسين الخوارزميات التي يمكنها اكتشاف علامات الاكتئاب ومشاكل أخرى تتعلق بالصحة النفسية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التقنية تعد جزءًا من الجهد المشترك بين شركة آبل وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، بالإضافة إلى باحثين من شركة بيوجن الأمريكية وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في أدوية اضطرابات الأمراض العصبية.

وتعتمد الدراسة التي تجريها جامعة كاليفورنيا على تتبع البيانات من الكاميرا الموجودة في هواتف آيفون ولوحة المفاتيح ومدخلات الصوت لمقارنتها مع أنماط صحية أخرى للكشف عن الاكتئاب أو القلق.

من جهته، قال جيف ويليامز، مدير العمليات في شركة آبل، خلال بيان صحفي، إن العام الماضي أكد أهمية الصحة والشركة تعمل على تمكين مستخدميها للقيام بدور أكثر فعالية فيما يتعلق بسلامتهم.