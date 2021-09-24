تستضيف مدينة ميامي الأمريكية في الثامن من أيار/مايو من العام المقبل سباق جائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أن أعمال البناء في مضمار ميامي الدولي في مجمع استاد هارد روك، تسير كما هو مخطط لها.

وقال توم جارفينكل الشريك الإداري لسباق جائزة ميامي الكبرى "عملنا بشكل شاق لإنشاء مضمار رائع للتسابق مع توفير تجربة غير مسبوقة للمشجعين".

وأضاف "هناك قدر هائل من الحماس والترقب للسباق ، وسعداء بالإعلان عن الموعد حتى تبدأ الجماهير في التخطيط للأمر".

ويقام سباق جائزة أمريكا الكبرى حاليا في اوستن بولاية تكساس، حيث تقام نسخة العام الحالي للسباق في 24 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) حتى الآن عن أجندة منافسات موسم 2022 والذي يشهد 23 سباقا أولها سيكون في البحرين يوم 20 آذار/مارس، لكن من المتوقع صدور الأجندة الأولية في غضون أيام قليلة.