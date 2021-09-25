ألمحت كيم كارداشيان ويست إلى بدء تصوير نسخة جديدة من تلفزيون الواقع عن عائلتها، وذلك بعد ثلاثة أشهر من انتهاء برنامج "كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الشقيقات الشهيرات وقعن عقدا مع خدمة البث التدفقي الأمريكية "هولو" من أجل مسلسل جديد ويبدو أن التصوير بدأ بالفعل.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع صورة لمجموعة مايكروفونات على إنستجرام وكتبت "اليوم الأول".

وانتهى مسلسل "كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز" في حزيران/يونيو بعد 14 سنة و20 موسما، بعدما صار ثقافة طاغية بعد إطلاقه في 2007 حيث كان يجسد شقيقات غير معروفات بشكل كبير.

وترأس كريس جينر، الأم الحاكمة ومديرة أعمال الفتيات أيضا، آل كارداشيان-جينر. والآن لدى هذه الأسرة إمبراطوريات تجارية شاسعة تقدر بمليارات الدولارات وهن بين النجوم الأكثر شهرة في العالم.