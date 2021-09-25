أبرأت دراسة طبية كندية جديدة، أجريت فى جامعة "تورونتو" الكندية، ساحة المكسرات من التسبب فى زيادة الوزن .

فقد توصل الباحثون إلى انه لا توجد علاقة بين استهلاك المكسرات وزيادة الوزن، حيث أظهرت بعض التحليلات أن زيادة تناول الجوز كان مرتبطا بانخفاض وزن الجسم ومحيط الخصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم الدراسة الحالية دليلا على أن المخاوف طويلة الأمد بشأن تناول المكسرات وزيادة الوزن - والتى غالبا ما تروج لها وسائل الإعلام والإرشادات التغذية السريرية - غير مبررة .

في وقت سابق من هذا العام ، وجد الفريق أن السعرات الحرارية الموصوفة تختلف عن السعرات الحرارية التي يتم هضمها وامتصاصها عندما يستهلك الأشخاص حبات اللوز.. فى الدراس الحالية ، حلل الباحثون نتائج 121 تجربة سريرية ودراسات مستقبلية ، مع أكثر من نصف مليون مشارك في المجموع .