بدأت في مدينة هاسيلت البلجيكية محاكمة 18 شخصا متهمين على خلفية وفاة طالب/ 20 عاما/ خلال احتفالات تأسيس جمعية خاصة لطلبة الجامعة تنتهج الأساليب الوحشية ، وهو حادث تسبب في أثارة الرأى العام في بلجيكا.

وتوفي ساندا ديا في كانون أول/ ديسمبر عام 2018 بعد مأساة منهكة، قام خلالها، وفقا لتقارير إعلامية بلجيكية، بتناول زيت سمك وقضم رأس ثعبان بحري حي، في محاولة للانضمام إلى ناد نخبوي خاص للذكور إلى جانب آخرين يطمحون في الانضمام إليه.

وقررت المحكمة ، وفقا للمتحدثة باسمها، بدء سماع شهادة الشهود الأوائل والخبراء وأطباء الطب الشرعي في تشرين أول/ أكتوبر. وقالت إن أعضاء نادي "ريوزيجوم" سيتم استجوابهم في نيسان/ أبريل.

ووفقا لصحيفة "دي ستاندرد" البلجيكية، اضطر ديا إلى البقاء نصف عاري في حفرة مملوءة بالمياه في الهواء الطلق ودرجة حرارة بلغت 6 درجات مئوية إلى جانب اثنين آخرين من المرشحين.

وفي مساء اليوم التالي للطقوس ، تم نقل الشاب إلى المستشفى غائبا عن الوعي، ويعاني من انخفاض في حرارة الجسم. وتوفي هناك نتيجة للإجهاد.