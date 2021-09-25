أطلقت "أوبر" خطة تقاعد لسائقيها في بريطانيا تساهم فيها المجموعة العملاقة في خدمات الأجرة بنسبة 3% من أرباح السائقين، داعية المنصات المنافسة إلى التعاون معها من أجل إنشاء خطة للقطاع برمته.

وأشارت "أوبر" في بيان نشرته الجمعة إلى أنها تقدم "أول خطة تقاعد للعاملين بدوامات مرنة في قطاع استئجار السيارات والأجرة".

ودعت المجموعة منافسيها "بولت" و"أديسون لي" و"أولا" إلى التعاون معها من أجل "إنشاء خطة تقاعد مشتركة للقطاع"، خصوصا لأن الكثير من السائقين يعملون مع منصات عدة في الوقت عينه.

ويمكن للسائقين أن يساهموا من ناحيتهم بما نسبته 5 % على الأقل من إيراداتهم.

ووصف المسؤول في نقابة "جي ام بي" ميك ريكس في بيان خطة التقاعد المعلنة بأنها "خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح".

وكانت "أوبر" اعلنت في أيار/مايو عن اتفاق مع نقابة "جي ام بي" البريطانية لتمثيل سائقي المجموعة البالغ عددهم 70 ألفا في بريطانيا.

وفي ظل المسارات القضائية التي تطاولها منذ أشهر، بدأت "أوبر" تغييرا هاما في طريقة التعامل مع سائقيها.

وفي آذار/مارس، أعلنت المجموعة منحها سائقيها في بريطانيا صفة هجينة لأجراء موظفين، مع حد أدنى للأجر وإجازات مدفوعة، بعدما كان هؤلاء مصنفين كعمال مستقلين مع قدر أدنى بكثير من الحماية.