قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاحظت في الآونة الأخيرة أنشطة إلكترونية ضارة، تم تصنيفها تحت اسم "جوست رايتر"، وربطتها بالدولة الروسية، ونحن لن نقبل أبداً هذه الأنشطة لأنها تسعى إلى تهديد سلامتنا وأمننا والقيم والمبادئ الديمقراطية لدينا.

وأضاف بوريل، في بيان صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ، أن هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة استهدفت العديد من أعضاء البرلمانات والمسئولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر والحسابات الشخصية وسرقة البيانات الخاصة بهم. كما أنها تتعارض مع قواعد السلوك المسئول للدولة في الفضاء الإلكتروني على النحو الذي أقرته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحاول تقويض مؤسساتنا وعملياتنا الديمقراطية، بما في ذلك عن طريق التضليل والتلاعب بالمعلومات .

ويدين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشدة هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة، والتي يجب على جميع المعنيين وضع حد لها على الفور. كما اننا نحث الاتحاد الروسي على الالتزام بقواعد السلوك المسئول للدولة في الفضاء الإلكتروني //بحسب البيان، الذي لوح في نهايته بأن الاتحاد الأوروبي سيُعاود طرح هذه القضية في اجتماعاته القادمة واتخاذ المزيد من الخطوات حيالها .