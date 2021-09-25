قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، إنه لن يتفاجأ في حال استمرار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حتى سن الأربعين في الملاعب، بسبب الطريقة التي يحافظ بها على نفسه.

وأشار سولشاير، في تصريحات أوردتها صحيفة (إندبندنت) الإنجليزية، إلى أن رونالدو كان يبذل قصارى جهده عندما بدأ مشواره مع كورة القدم، ولا يزال يبذل نفس الجهد حتى الآن.

وأضاف أن رونالدو، 36 عامًا، رغم تحقيقه كل شيء في كرة القدم لا يزال لديه رغبة داخلية في مواصلة المشوار وتحقيق المزيد.

وسجل رونالدو أربعة أهداف في ثلاث مباريات بقميص مانشستر يونايتد، منذ عودته إلى الشياطين الحمر قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.