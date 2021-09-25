وقعت الهند صفقة بقيمة نحو 3 مليار دولار مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية (إيرباص) لشراء 56 طائرة عسكرية طراز (سي 295) لتحل محل طائرات القوات الجوية الهندية القديمة طراز (أفرو 748).

وقالت إيرباص في بيان إنها ستسلم الهند، بموجب اتفاقية المشروع المشترك، أول 16 طائرة جاهزة للاستخدام الفوري من خط تجميع الشركة النهائي في إشبيلية بإسبانيا.

وأضافت إيرباص أنه سيتم تصنيع الـ 40 طائرة المتبقية في الهند من خلال مجموعة تاتا الهندية، خلال 10 سنوات، وذلك في إطار اتفاق شراكة مبرم بين الشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاتا، سوكاران سينغ، إن الاتفاق يمثل أكبر مشروع من نوعه يتضمن تصنيع طائرات في الهند من قبل شركة خاصة.

وقال رئيس قسم الدفاع والفضاء في إيرباص، مايكل شولهورن، إن هذا العقد سيدعم مزيدًا من التطوير للنظام الإيكولوجي الفضائي في الهند، حيث يجذب استثمارات و يوفر نحو 15 ألف وظيفة مباشرة للعمالة الماهرة، فضلا عن 10 آلاف وظيفة غير مباشرة على مدى السنوات العشر القادمة.

ولم تحدد التصريحات حجم الصفقة، لكن محطات البث التي تديرها الحكومة الهندية والعديد من وسائل الإعلام الإخبارية قدرت قيمتها بنحو 220 مليار روبية (98ر2 مليار دولار).

ووصفت وزارة الدفاع الهندية الصفقة بأنها تمثل "دفعة رئيسية" لـ "حملة الهند القائمة على الاعتماد على الذات".