أعلنت المملكة المتحدة تأجيل المراحل التالية من مبادرة تحصيل الضرائب الكترونيا عاما واحدا، بعد ضغوط من الخبراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ويهدف المشروع لتحصيل الدولة للضرائب الكترونيا. وتم طرحه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2019، ومن المقرر توسيعه ليشمل التقييم الذاتي لضريبة الدخل الشخصي في عام .2023

وسيتم تحصيل ضريبة الدخل للشركات وأصحاب العقارات الذين يزيد دخلهم السنوي عن 10 آلاف جنيه إسترليني (13700 دولار أمريكي)، ضمن مبادرة التحصيل الإلكتروني للضريبة ، بدءا من نيسان/ أبريل .2024

وسيتم تأجيل المبادرة لمعظم الشراكات من نيسان/ أبريل 2024 حتى نيسان/ أبريل .2025