تستعد الصين للكشف عن طائرتها الحربية الكهربائية "جيه-16 دي" خلال أكبر معرض جوي في البلاد، من المقرر إقامته الأسبوع المقبل، لعرض مدى تقدمها في القدرات العسكرية الخاصة بالحرب الكهرومغناطيسية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية - على موقعها الإلكتروني، اليوم /السبت/ - أن الطائرة "جيه-16 دي"، البديل الكهربائي لنظيرتها "جيه-16"، هبطت في مدينة زوهاي استعدادا للكشف عنها في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء الذي ينطلق الثلاثاء المقبل ويستمر 6 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة تم طليها بألوان شارة جيش التحرير الشعبي الصيني، وهو ما يدل على أنها دخلت الخدمة بالفعل.

ولفتت إلى أن الطائرة "جيه-16 دي" تتميز بعدد من القدرات الخاصة، وأبرزها وجود عدة هوائيات على جسم الطائرة تم تصميمها لتعطيل وتشويش أنظمة الدفاع الجوية للأعداء وإطلاق صواريخ هجومية مضادة للإشعاع ضد رادارات الخصم.

جدير بالذكر أن الصين هي ثاني دولة في العالم تطور هذا النوع من المقاتلات الكهربائية بعد الولايات المتحدة التي تمتلك الطائرة "إي إيه-18 جي" المُصممة لتشويش أنظمة العدو وحماية الطائرات الأخرى خلال المهمات الهجومية.