توقعت شركة "آب آني" الأمريكية لتحليلات بيانات التطبيقات أنَّ يشهد الربع الثالث من العام المالي الجاري عائدات قياسية في الإنفاق الاستهلاكي على التطبيقات والألعاب تُقدَّر بـ34 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 20%.

وأفادت الشركة أنَّ تلك الزيادة تشير إلى أنَّ جائحة "كوفيد-19" تركت تأثيرًا دائمًا على عادات المستهلكين وسلوكهم عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام الناس الآن لتطبيقات الترفيه والتسوق والعمل والتعليم وغير ذلك.

وكشفت تحليلات الشركة أنَّ تطبيقات هواتف أندرويد تتفوق على "آي أو إس" من حيث معدلات تحميل التطبيقات، لكن العكس هو الصحيح عندما يتعلق الأمر بإنفاق المستهلكين؛ إذ تستأثر أجهزة "آيفون" بنسبة 65% من معدل الإنفاق الاستهلاكي العالمي على هذا القطاع.

وأضافت أنَّ إنفاق المستهلكين على تطبيقات "آي أو إس" ارتفع بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 22 مليار دولار، و15% على أساس سنوي على جوجل بلاي وصولًا إلى حوالي 12 مليار دولار.

كما تتوقع تحليلات الشركة نمو معدل تحميل التطبيقات في الربع الثالث بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 36 مليار دولار، وتحديداً في الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل. كما شوهد أقوى نمو في البرازيل والفلبين والمكسيك، وقد بدأ سوق أمريكا اللاتينية في جذب انتباه الناشرين العالميين الآن أيضًا بوصفه يتمتع بإمكانات النمو.

وتشمل القطاعات التي تقود نمو التحميلات في التطبيقات، السفر والتعليم والطب -وكلها مرتبطة بآثار الوباء. إذ ارتفع معدل تنزيل تطبيقات السفر بنسبة 35% على أساس ربع سنوي على جوجل بلاي، و15% على "آي أو إس" مع ازدياد موسم السفر الصيفي وسط انتشار اللقاح على نطاق واسع.