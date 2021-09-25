أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) اليوم السبت إلغاء التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت مضمار سوتشي.

وذكر فيا في بيان بشأن التجربة الثالثة التي كانت مقررة اليوم السبت :"لاعتبارات اللوائح والحدود الزمنية، سيجرى اعتبار أن التجربة الحرة الثالثة قد أقيمت."

ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية إقامة التجارب الرسمية التأهيلية المقررة اليوم السبت لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد.

وقال مايكل ماسي، مدير السباقات في فيا، في وقت سابق اليوم إن الأولوية اليوم لإقامة التجارب الرسمية، ولم يستبعد تأجيلها إلى غد الأحد لتقام قبل ساعات من السباق.

وقال ماسي :"لو لم يكن من الممكن إقامة التجارب الرسمية التأهيلية اليوم، كما رأينا في الماضي، سنجريها صباح غد الأحد."

وكان المقرر أن يقام سباق ضمن منافسات فورمولا2- صباح اليوم السبت إلى جانب بعض الفعاليات في المضمار، لكنها تأخرت أكثر من مرة ثم تقرر تأجيلها بسبب ظروف الطقس.

وقال ماسي إن كل شيء سيكون جاهزا من الناحية التشغيلية وإن فيا سيتعامل مع أحداث اليوم خطوة بخطوة، مع منح الأولوية لمنافسات فورمولا1- .