قرر المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس عدم التعاقد مع أي فريق حتى نهاية العام الحالي بعد انهاء التعاقد بينه وبين نادي ساو باولو عقب خلافات بين الطرفين حول الرواتب المتأخرة.

وقال ساو باولو في وقت سابق من الشهر الجاري إن ألفيس لن يلعب له مجددا بعد رفضه العودة للتدريب ومطالبته النادي بدفع مستحقاته.

ولم يحدد ألفيس أو النادي المبالغ المتأخرة لكن صحيفة أو جلوبو قالت إن النادي مدين للاعب البالغ عمره 38 عاما بنحو 11 مليون ريال برازيلي (مليوني دولار).

وبعد الانفصال عن ساو باولو رشحت تقارير إعلامية محلية ألفيس للانضمام إلى أكثر من فريق برازيلي مثل فلومينيسي أو فلامنجو.

وانضم ألفيس إلى ساو باولو في 2019 بعد 17 عاما من الانجازات البارزة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقال ألفيس عبر إنستجرام إنه سيعود إلى الملاعب من جديد مضيفا إن مسيرته في الملاعب لم تصل بعد لنهايتها.

وقاد ألفيس منتخب البرازيل للتتويج بالذهبية الأولمبية في طوكيو الشهر الماضي لكنه سيغيب عن تصفيات كأس العالم مع المنتخب الشهر المقبل بعد أن استبعده المدرب تيتي من التشكيلة.