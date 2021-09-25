وقع في مقر الادارة الدينية للمسلمين الروس في العاصمة الروسية موسكو مذكرة تفاهم وتعاون بين دائرة الافتاء العام للمملكة الأردنية ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا" عن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني بحضور السفير الأردني لدى موسكو خالد الشوابكة، قوله " إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأردنية الروسية، حيث تضمنت العمل على ترجمة فتاوى الدائرة إلى اللغة الروسية ليستفيد منها الشعوب المسلمة الناطقة بها، وعقد الدورات الشرعية المتبادلة لتطوير المهارات عند الطرفين ".