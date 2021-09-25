اختارت مؤسسة لاسكر العلمية الأمريكية اثنين من الباحثين الألمان في مجال طب الدماغ وعالمة الكيمياء في مجال التكنولوجيا الحيوية كاتالين كاريكو ضمن المكرمين بجوائزها الشهيرة.

وقالت المؤسسة في نيويورك إن كاريكو التي التحقت بشركة بيونتيك عام 2013، طورت مع درو فايسمان من جامعة بنسلفانيا تقنية علاجية جديدة تعتمد على تعديل الحمض النووي مكنت من تطوير لقاحات فعالة للغاية ضد مرض كوفيد .19

وتعتمد لقاحات (إم آر إن إيه) ضد فيروس كورونا على هذه الطريقة.

ويعتبر كل من كاريكو وفايسمان أيضا مرشحين لجائزة نوبل لهذا العام.

تم كذلك تكريم علماء الدماغ الألمان ديتر أوستير هيلت من معهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية بالقرب من ميونيخ وبيتر هيجمان من جامعة هومبولت في برلين مع زميلهم الأمريكي كارل ديسيروث من جامعة ستانفورد - تقديرا لدورهم في "تطويرهم تقنية تمكن الباحثين من تنفيذ التحكم في نشاط خلايا الدماغ باستخدام حزم من الضوء لتحفيز تدفق الأيونات داخل وخارج الخلايا العصبية".

إضافة إلى ذلك حاز عالم الأحياء الدقيقة وباحث الفيروسات الأمريكي ديفيد بالتيمور على جائزة إنجازاته مدى الحياة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

تعتبر جوائز لاسكر التي تمنح منذ 75 عاما وتبلغ قيمتها 250 ألف دولار من أهم جوائز البحوث الطبية الحيوية.

فاز بجائزة نوبل أيضا عشرات ممن حازوا من قبل جائزة لاسكر الأمريكية المرموقة أيضا.