أعلنت الشرطة الكرواتية أنها تشتبه في أن رجلا يبلغ 56 عاما قتل أطفاله الثلاثة القصّر في شقة في زغرب ليل الجمعة السبت، فيما ذكرت صحف محلية أنه نمسوي مقيم في كرواتيا.

وبعد إخطارهم من أقارب الرجل إثر إعلانه الانتحار عبر الشبكات الاجتماعية، تدخل عناصر الشرطة واكتشفوا جثث ثلاثة أطفال ووالدهم "في حالة صحية متدهورة".

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن "الأطباء لاحظوا وفاة الأطفال في حادث عنف بينما نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأفادت الصحافة الكرواتية أن اثنين من الأطفال الثلاثة توأمان يبلغان سبع سنوات، فيما يبلغ الثالث أربع سنوات.

وذكرت وكالة "هينا" الرسمية للأنباء أن الرجل حاول على الأرجح الانتحار من طريق تناول السم أو الأدوية، مشيرة إلى أن والدة الأطفال وهي زوجة المشتبه به السابقة لم تكن في زغرب وقت ارتكاب الجريمة.