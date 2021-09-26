تستضيف سلطنة عمان اجتماعات الجمعية العمومية "الكونجرس" الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين في شهر مايو 2022 بحضور 300 مشارك من 178 من ممثلي الاتحادات والجمعيات والنقابات والهيئات الصحفية بما يمثل 148 دولة حول العالم.

ونالت السلطنة، ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية، استضافة اجتماعات الجمعية العمومية " الكونجرس" الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي الذي عقد عبر الاتصال المرئي، حيث ساندت الطلب العُماني 18 صوتا حضروا من أصل 21 صوتا وتغيب 3 أصوات.

وترأس الاجتماع يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ومشاركة الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية وسالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقدم الوفد العماني ملف الاستضافة الذي أطلع عليه أعضاء المكتب التنفيذي من جميع قارات العالم ، سبقه كلمة ترحيبية بالمشاركين في الاجتماع من رئيس مجلس إدارة الجمعية وحثهم على التصويت لعُمان ممثلة في الجمعية.. فيما عرض الجهوري، إمكانيات الإستضافة التي ستكون ركائز نجاح للحدث القادم، وتم الاستماع إلى مداخلات ومواقف ممثلي قارات العالم التي ساندت الطلب العُماني.

وقدمت الهيئة الإدارية ممثلة في الرئيس والأمين العام وأمين المال في الاتحاد الدولي ملف السلطنة للتصويت، وساند ممثلو الدول العربية و الخليجية المقترح العماني من خلال الدعم الكبير الذي أبدوه وكذا الهند وروسيا، وقد افتتحت أمريكا الجنوبية التأييد للطلب العماني وتبعتها غرب أوروبا و آسيا وأفريقيا بالموافقة المطلقة والتأييد التام لاستضافة السلطنة للاجتماع القادم.

وقد أوجد استضافة السلطنة لهذا الحدث ارتياحا كبيرا في أوساط الصحافة العالمية لثقتهم في أن الاجتماع القادم سيكون علامة فارقة في تاريخ مسيرة الاتحاد الدولي للصحفيين..ويعد الحدث مكسبا للسلطنة، حيث تخضع استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي إلى معايير عالية جدا نظرا لكونها من المنظمات الدولية العالمية، كما أنه يعد حدثاً مهما جداً عندما تستطيع السلطنة أن تجمع قرابة 300 صحفي من نخب الصحفيين في العالم تحت سقف واحد ومناسبة واحدة ليقدموا تجربتهم وينقلوا انطباعهم إلى أوطانهم، كما أن وجودهم مكسبا كبير سيتم من خلاله تسليط الأضواء على السلطنة نظرا لما يمثله الاجتماع من قيمة عالمية ويساهم في ترويجها سياحياً واقتصادياً وصحفياً.

ومن المقرر خلال الاجتماع انتخاب مجلس مكتب تنفيذي جديد لثلاث سنوات مقبلة أخرى من 2022 إلى 2025، واختيار أعضاء المكتب التنفيذي من 21 عضواً إلى جانب أيضاً اختيار نواب للرئيس والأمين العام وأمين المال، كما أنه يعد دعما للمرشحين العرب.

كما يعد الحدث الآخر الأهم هو الاجتماع التأسيسي للاتحاد الأسيوي للصحافة، والذي سيعقد خلال نفس الفترة تزامناً مع وجود ضيوف القارة الآسيوية في اجتماعات الكونجرس.