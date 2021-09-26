أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أقل عدد للمتسلقين بجبل "فوجي" منذ أربعين عاما، ويعد الجبل أعلى قمة في البلاد.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد أن 65 ألفا و519 شخصا تسلقوا الجبل في الفترة ما بين أول يوليو الماضي وحتى 10 من سبتمبر الجاري، وهو الرقم الأقل منذ بداية التسجيل في 1981، ويقل بنسبة 65 بالمئة عن عامين مضوا.

ويقول المسؤولون إن قلة الطرق المتاحة وقلة أماكن الإقامة ساهما في هذا الانخفاض الكبير، وكانت السلطات قد ألغت موسم التسلق الصيفي الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا".