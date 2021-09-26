قال إياد إبراهيم، كاتب سيناريو المسلسل المصري "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي ترشحت الفنانة منة شلبي لجائزة إيمي العالمية عن دورها به، إن الترشح رسالة بأن الفن المصري يمرض ولا يموت.

وأشار إلى أن مجرد الترشح للجائزة يعني أن لدينا أعمالا فنية تحمل مواصفات عالمية، كما يعني أننا نسير بالفعل في الاتجاه الصحيح، والصورة ليست قاتمة كما تصور البعض.

وأضاف إياد إبراهيم - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإعلان عن ترشيح الفنانة منة شلبي للجائزة أسعده وفريق العمل بالكامل لأن كل نجاح لأحد أفراد الفريق هو نجاح لنا جميعا، موضحا أن كواليس العمل وقت التصوير كانت أكثر من ودية وشهدت تعاونا لافتا بين الجميع من ممثلين ومخرج ومنتج وهو ما ساهم في تحقيق تلك النتيجة.

ولفت إلى أن النجاح الجماهيري للعمل عند عرضه قبل عامين خير دليل على الجهد الذي بذل من كل فريق المسلسل، مضيفا أن الترشح لجائزة إيمي بمثابة استكمال لمنظومة النجاح.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، أوضح إياد إبراهيم أن لديه العديد من الأفكار لأعمال درامية وسينمائية لكنها حتى اللحظة في طور الأفكار ولم تترجم إلى كتابات.

وشارك في بطولة مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، بطولة آسر ياسين وسوسن بدر وأحمد خالد صالح، وإخراج محمد شاكر خضير، وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

وتدور أحداثه حول مهندسة فشلت في قصة حب وتعرضت لفضيحة كبرى لتقرر الانتقام من كل من ظلمها بأن أوهمت الجميع بوفاتها، لكنها في الوقت نفسه استغلت مريضا بالتوحد ليساعدها في رحلة انتقامها.

وفي نهاية الأحداث تنجح الشرطة في فك لغز تلك الجرائم ويلقى القبض على المتهمين بعد ثبوت جرائم قتل 4 رجال.