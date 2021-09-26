افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ، فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة ، تحت عنوان "دروس الماضي، تطلعات المستقبل" بمشاركة 79 خبيرا في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية.

ويستضيف المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ، والأمير تركي الفيصل آل سعود مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من قادة التغيير والمسئولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب.

ويناقش المنتدى - علي مدى يومين - دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد الجائحة التي شهدها العالم وشكلت تحديا كبيرا أمام كبرى بلدان العالم ، وآليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ومستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعها في صناعة القرار.

ويتضمن المنتدى 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12 منصة تفاعلية، كما يعقد المنتدى 7 جلسات حوارية وورش عمل تدريبية منها "إدارة صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي"، و"صناعة البودكاست .. رافق جمهورك أينما كان" يقدمها متخصصون من أكاديمية الإعلام الجديد .

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، إن الدورة العاشرة تحمل عناوين وموضوعات تطرح لأول مرة على المستوى الإقليمي .. معربا عن تطلعه لأن تسهم في ترسيخ ملامح مرحلة جديدة من الاتصال الحكومي في المنطقة.

وأضاف علاي أنه من منطلق الإدراك لسرعة التحولات العالمية في مختلف القطاعات وما نتج عنها من آثار على نفسية الجماهير وتغيير في أولوياتها واهتماماتها حرصنا على أن تدعم أجندة هذا العام توجه الحكومات والمؤسسات نحو المزيد من الجاهزية والمرونة.