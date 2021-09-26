طالب وزير النقل البريطاني جرانت شابس البريطانيين اليوم الأحد بالتصرف كالمعتاد وهم يشترون البنزين قائلا إنه لا يوجد نقص في الوقود وإن الحكومة تدخلت لتخفيف نقص في عدد السائقين الذين ينقلونه إلى محطات الخدمة.

وفي الأيام الماضية وقفت طوابير طويلة من السيارات في محطات الخدمة وانتظر سائقوها أدوارهم في التزود بالوقود لساعات أحيانا عقب إعلان شركات النفط عن نقص في عدد السائقين تسبب في مشاكل في النقل من المصافي واضطر بعض المشغلين إلى العمل بنظام الحصص في توزيع الإمدادات ودفع آخرين إلى إغلاق المحطات.

وقال شابس لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "هناك وفرة في الوقود، ليس هناك نقص في الوقود في البلاد". ومضى قائلا "لذلك فإن أهم شيء هو أن يتصرف الناس كما اعتادوا وأن يملأوا خزانات سياراتهم كما اعتادوا، وبالتالي لن يقفوا في طوابير ولن تكون هناك أزمات أيضا أمام المضخات".

وأعلنت الحكومة اليوم الأحد عن خطة لمنح تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي. لكن كبار مسؤولي الشركات حذروا من أن هذا الحل قصير الأمد ولن يجدي في حل نقص حاد في العاملين ينطوي على مخاطرة بمشاكل كبيرة تتجاوز إمدادات الوقود وتشمل نشاط تجار التجزئة قبل عيد الميلاد.

ووصف شابس الذعر الناجم عن نقص الوقود بأنه "وضع مختلق" وحمل رابطة السائقين مسؤوليته. وقال "إنهم يحاولون جاهدين استقدام المزيد من السائقين الأوروبيين الذين يتقاضون أجورا أقل من البريطانيين".