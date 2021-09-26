أقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بشكل فوري بسبب انتقادها لقرار الحكومة باستحداث تصريح فيروس كورونا.

واتخذ رئيس الوزراء الخطوة غير العادية في رد فعل على مقابلة قالت فيها الوزيرة مونا كايشر لصحيفة "دي تليخراف": "إذا انتهى بنا المطاف في مجتمع يجب أن تخافوا فيه من بعضكم البعض ما لم تظهروا دليلا، فعليكم أن تتساءلوا... هل نريد اختيار هذا الاتجاه؟"

وبحسب بيان حكومي، قال روته إن تصريحات كايشر لا تتماشى مع قرارات مجلس الوزراء.

ويتطلب الإجراء ، أن يبرز الهولنديون، الذين يبلغون من العمر 13 عاما أو أكثر، ويعتزمون زيارة المطاعم أو الأماكن الثقافية أو حضور الفعاليات الرياضية دليلا على أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا أو ظهرت نتيجة سلبية لفحصهم أو تعافوا من الفيروس. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تلغي فيه الدولة متطلبات التباعد الاجتماعي، التي يتعين بموجبها الالتزام بمسافة 5ر1 متر على الأقل بين الأشخاص.

وقرر روته إقالة كايشر دون سابق إنذار بعد حصوله على موافقة وزير الشؤون الاقتصادية ستيف بلوك والتشاور مع ثلاثة من نوابه، على أن يتولى بلوك مهامها.