تعتزم السلطات البريطانية السماح لأكثر من 10 آلاف عامل أجنبي للعمل مؤقتا في بريطانيا كسائقي شاحنات وفي قطاع الأغذية في الوقت الذي يتطلع فيه الوزراء إلى إنقاذ موسم عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس) من نقص الإمدادات.

وقال وزير النقل جرانت شابس إن التغييرات، التي ستشهد توفير التأشيرات اعتبارا من الشهر المقبل، "ستضمن بقاء الاستعدادات على المسار الصحيح" لموسم الأعياد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحذر تجار التجزئة الحكومة من أن أمامها 10 أيام فقط لإنقاذ عيد الميلاد من "اضطراب كبير" بسبب نقص يبلغ نحو 90 ألف سائق في قطاع الشحن.

وتباينت ردود أفعال رواد الصناعة والساسة المعارضين فيما يتعلق بخطة منح التأشيرات المؤقتة بهدف سد النقص في سائقي الشاحنات، وتأرجحت ردود الأفعال بين الإحباط والارتياح.

وذكرت مصادر في "داونينج ستريت" في ظل إعلان متوقع بشأن التأشيرات غدا، أن المخطط الذي تشير التقارير إلى أنه سيرفع مؤقتا قيود منح التأشيرة للسائقين الأجانب، سيكون "حلا قصير الأجل" لتخفيف الضغط على عمليات تسليم الشحنات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا"

ويأتي ذلك وسط مشاهد للطوابير الطويلة في محطات الوقود بعد أن أدى نقص سائقي شاحنات البضائع الكبيرة إلى إجبار بعض تجار الوقود على إغلاق محطات المحروقات ووقف مبيعات حصص الوقود .

وتأتي مشاكل الوقود في أعقاب القلق المتزايد بشأن تأثير نقص سائقي الشاحنات على إمدادات المتاجر الكبرى، وسط مخاوف من عراقيل أمام موسم التسوق في عيد الميلاد في حال عدم اتخاذ أي إجراء.