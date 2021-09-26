دعا الأمير هاري شركات الأدوية إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها فيما يتعلق بلقاحات كورونا، حيث قال إن الجائحة أصبحت "أزمة تتعلق بحقوق الإنسان".

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، صعد هاري وزوجته ميجان ماركل إلى منصة في نيويورك في إطار فعالية "جلوبال سيتيزن لايف" التي تستمر 24 ساعةوتدعو القادة إلى تبني سياسة المساواة في اللقاحات.

كما شارك فنانون من بينهم المغني البريطاني إدوارد (إد) شيران وفريق الروك البريطاني كولدبلاي والمغنية الأمريكية ليزو في "جلوبال سيتيزن لايف" التي تضمنت فعاليات في لاجوس ولندن ولوس أنجليس ومدينة نيويورك وباريس وريو دي جانيرو وسول وسيدني.

وقال هاري: "نحن نحارب أكثر من مجرد فيروس، إنها معركة ضد التضليل والبيروقراطية ونقص الشفافية ونقص في الحصول على ما هو مطلوب، وقبل كل شيء، هذه أزمة حقوق إنسان".

كما قال هاري وميجان إنهما تحدثا إلى خبراء بشأن الجائحة والقضايا المتعلقة بالمساواة في اللقاحات على مستوى العالم.

وقال هاري: "قالوا (الخبراء) إن العديد من البلدان مستعدة لإنتاج اللقاحات محليا، لكن لا يُسمح لها بذلك لأن شركات الأدوية شديدة الثراء لا تشارك وصفات إنتاج اللقاحات".

وقبل ظهورهما، تحدث الزوجان إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد حول اللقاحات وغيرها من القضايا التي "يهتمان بها بشدة" بما في ذلك العمل المتعلق بالمناخ والصحة العقلية.

يشار إلى أن الظهور العلني هو الأول لهاري وميجان معا منذ ولادة ابنتهما ليليبت في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت ميجان إن: "كل شخص على هذا الكوكب له حق أساسي في الحصول على هذا اللقاح" لكن هذا لا يحدث.

ويعيش هاري وميجان في كاليفورنيا مع طفليهما أرشي وليليبت بعد أن انتقلا للإقامة في الولايات المتحدة بعد قرارهما التنحي عن مهامهما الملكية في المملكة المتحدة.