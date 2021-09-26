ذكرت السلطات البريطانية أن محققين بريطانيين يحققون في مقتل المدرسة، سابينا نيسا، في جنوب شرق لندن، اعتقلوا رجلا38/ عاما/، شرق مقاطعة "ساسكس".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأحد عن شرطة العاصمة قولها إنه تم اعتقال المشتبه به، حوالي الساعة الثالثة صباح اليوم الأحد(0400 بتوقيت جرينتش) وتحتجزه الشرطة.

وكان المحققون قد نشروا صورا، تم التقاطها، عبر دائرة مراقبة تلفزيونية مغلقة، لرجل يوم الخميس الماضي وقالوا إنهم يرغبون على وجه السرعة في التحدث إليه. ونشروا أيضا صورا لسيارة فضية اللون.

وأضافت الشرطة مساء أمس السبت أن الرجل الأصلع يعتقد أنه كان يحمل شيئا أحمر عاكسا، ربما كان يحاول إخفاءه في كمه.

وتم التقاط الصورة، بينما كان يسير عبر ميدان "بيجلر" في منطقة "كيدبروك" في جنوب شرق لندن، حيث كانت نيسا تسير مساء يوم وفاتها.

ولم تؤكد الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) ما إذا كان المشتبه به، هو الرجل في المقطع التلفزيوني.

وذكر كبير مفتشي المباحث، نيل جون،بشرطة العاصمة: تم إبلاغ أسرة سابينا بهذا التطور المهم ومازالت أسرتها تتلقى الدعم من الضباط المتخصصين".

يشار إلى أن نيسا كانت تتجه للقاء صديق في حانة بالقرب من منزلها، عندما تعرضت لهجوم في منتزه "كاتور" بمنطقة "كيدبروك"، في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتم العثور على جثتها من قبل أحد أفراد الشعب، اليوم التالي، وكانت مخبئة تحت كومة من أوراق الشجر.