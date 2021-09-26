جرد الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، البريطاني انتوني جوشوا من لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بعد الفوز عليه بإجماع الحكام الثلاثة خلال النزال الذي جمع بينهما مساء السبت على ملعب نادي توتنهام في لندن.

وحسم أوسيك الفوز بنتيجة 117 112/ و116 112/ و115 113/ ليجرد جوشوا من أحزمته الثلاثة في بطولات الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

وبات أوسيك ثالث ملاكم فقط يتوج بألقاب بطولات العالم في وزن تحت الثقيل والثقيل، بعد إيفاندر هوليفيلد وديفيد هاي.

وبدا جوشوا متقبلا للهزيمة في نزال الإلزامي أمام أوسيك والذي جاء عقب فشل تنظيم النزال أمام مواطنه تيسون فيري في وقت سابق هذا العام، إذ تعرض الملاكم البريطاني للهزيمة الثانية فقط في مسيرته.

وكتب جوشوا عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "تحلى بالإيجابية حتى لو انهار العالم من أمامك، أحبك لندن شكرا لك".

وبجانب الأفضلية الجسدية لجوشوا، واجه أوسيك أجواء صعبة من قبل أكثر من 66 آلف مشجع احتشدوا في الملعب لمشاهدة النزال.

لكن الملاكم الأوكراني حافظ على تركيزه طوال النزال بفضل المزيج بين سرعته وتحركاته غير المتوقعة والتي وضعت منافسه البريطاني تحت ضغط مستمر، وتسببت في تورم عينه اليمنى بشكل ملحوظ.

وتعرض جوشوا لإصابات متعددة خاصة في الثواني الأخيرة من النزال بعد أن أجبره منافسه الأوكراني على التراجع ناحية حبال الحلبة ، قبل أن يصدر الحكام الثلاثة قرارهم باعتبار أوسيك فائزا.

وخاض أوسيك ثالث نزال له فقط في الوزن الثقيل منذ تحوله لهذا الوزن قبل عامين فقط.

تجدر الإشارة إلى أن اوسيك 34/ عاما/ توج بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة للوزن الثقيل في أولمبياد لندن .2012